Galatasaray'da Babel sürprizi
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü...
Sezon başında transfer edilen Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi..
Babel ve menajeri bir kulüple anlaştıklarını, izin verilmesi halinde kiralık olarak gideceklerini yönetime iletti...Fatih Terim'in de beklentilerine yanıt vermeyen tecrübeli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi..
Babel'in Onyekuru ve Sekidika transferleri nedeniyle şans bulamayacağı için ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
Galatasaray Babel'in kiralık olarak gitmesiyle hem ikinci yarı için ödeyeceği ücretten kurtulacak hem de az da olsa kasasına para girecek.
Sarı kırmızılı forma altında 20 karşılaşmaya çıkan Hollndalı oyuncu 5 gol atarken hiç asist yapamadı..
33 yaşındaki futbolcu, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip daha önce kulübe ihtar göndermiş ardından da FIFA'ya şikayet etmişti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Belhanda'yı şoke eden haber! Yerine gelecek transfer...
- Galatasaray'ın yıldızı apar topar ülkesine gitti! Transfer...
- Spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor maçını değerlendirdi
- Transferde işler karıştı! Fatih Terim'den flaş Diagne kararı
- Aslan'dan sürpriz transfer! Vedat Muriç’in kankası Galatasaray’a geliyor!
- Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı
- Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...
- Galatasaray atağa kalktı! Fatih Terim Mourinho’dan o yıldızı istedi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.