Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi
Galatasaray Süper Lig'de cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor.
Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerine Schalke 04'te devam eden milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti. Başarılı stoper teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarına başarı diledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sneijder'den ses getirecek kadro ile jübile! Fenerbahçe...
- Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''
- Fatih Terim fikir değiştirdi! Yıldız isim gönderilecekler listesinden çıkartıldı
- Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı
- Transferde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
- Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi
- Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...
- Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.