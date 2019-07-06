Galatasaray'da Aboubakar harekatı

Mbaye Diagne'nin satışı için girişimlerini sürdüren Galatasaray, forvet transferinde Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'a odaklandı.

Milliyet Gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Aboubakar konusunda sarı kırmzılı yönetimin yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor.

Kamerunlu forvet Galatasaray'ın teklifini kabul ederken, kulüpler arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı kırmızılıların Porto'ya yaptığı teklifi revize ettiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Portekiz ekibine son olarak kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu içinse 7.5 milyon euro önerdiği öğrenildi.

Son olarak Ze Luıs'i kadrosuna katan porto'nun 27 yaşındaki Kamerunlu forvetin ayrılmasına yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.

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Geçtiğimiz eylül ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar, geçen sezon sadece 11 maçta forma giydi ve 4 gol - 1 asist üretti. Kamerunlu golcü 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.