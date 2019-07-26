Galatasaray'da 1 numaralı gündem Falcao
Galatasaray Radamel Falcao transferinde somut adımlar atmak için Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor.
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