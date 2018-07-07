Galatasaray'a Zürih'te coşkulu karşılama
Yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'de kamp yapacak olan Galatasaray, Zürih'te taraftarların coşkusu ile karşılandı. Sarı-kırmızılıları yaklaşık 300 kadar taraftar havalimanında karşıladı. Taraftarlar havalimanını 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarıyla inletti.
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