Galatasaray'a Rumen kaleci
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubunda deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Paris Saint Germaın ile oynayacağı maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Parc Des Princes Stadı'nda saat 23'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.
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