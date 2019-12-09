Galatasaray'a Rumen hakem
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubunda deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Paris Saint Germaın ile oynayacağı maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Parc Des Princes Stadı'nda saat 23'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray kafilesi Trabzon'da
- Galatasaray'ın peşinde olduğu Shaqiri'den transfer açıklaması!
- İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!
- Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...
- Galatasaray'da neler oluyor?
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sol bek yarışı!
- Galatasaray'da Nagatomo'yu üzen haber! İşte yeni sol bek
- Alanyaspor cephesinden Muslera itirafı! 'Maçı tek başına aldı'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.