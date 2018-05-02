Galatasaray'a müjde! UEFA'dan ceza gelmeyecek
Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın UEFA'dan Avrupa'dan men cezası almayacağını açıkladı.
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