Galatasaray'a müjde! UEFA'dan ceza gelmeyecek – Fotomaç TV
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    Galatasaray'a müjde! UEFA'dan ceza gelmeyecek

    Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın UEFA'dan Avrupa'dan men cezası almayacağını açıkladı.

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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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