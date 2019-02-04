Galatasaray'a iki iyi bir kötü haber

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mariano'nun arka adalesinde kanama tespit edildi.

Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanacak çeyrek final ilk maçına hazırlanan sarı kırmızılılarda, sakatlığı geçen Emre Akbaba antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Ayrıca, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo da takıma katıldı.

Alanyaspor maçında sakatlanan Mariano'nun ise sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.