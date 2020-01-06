Galatasaray'a Faslı stoper
Galatasaray'da transfer hareketlilği yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar Yunıs Abdelhamid'i gündemine aldı.
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