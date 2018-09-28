Galatasaray'a Emre Akbaba ve Muslera'dan müjdeli haber
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Emre Akbaba ve Muslera'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Uruguaylı kaleciyle konuştuğunu söyleyen Kaplan,"Muslera ciddi bir durumunun olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.
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