Galatasaray'a coşkulu karşılama
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 21 yıllık seriyi bozdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyet sonrası sarı kırmızılı kafile, tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı. İşte o anlar...
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