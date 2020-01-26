Galatasaray'a Brezilyalı stoper

Lyanco için Galatasaray'ın yanı sıra Alman kulübü Wolfsburg'un da Torino'nun kapısını çaldığı aktarıldı. Torino Teknik Direktörü Walter Mazzari bu sezon sadece 6 maçta görev yapan genç oyuncunun gidişine izin verdiği ifade edildi..

2017'de Sao Paulo'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Lyanco ile geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Bologna'ya kiralanmıştı.