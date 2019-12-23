Galatasaray'a Ben Arfa iddiası
Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya teklif yaptığı iddia edildi.
Fransa'dan Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Goal Fransa, Galatasaray'ın Avrupa'daki birçok kulübün de gündeminde olan Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladını öne sürdü.
Haberde istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılıların Ben Arfa'ya yıllık 3 milyon euro'dan bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ve 4 milyon euro imza parasının da gözden çıkarıldığı ifade edildi.
Son yıllarda adı sık sık Fenerbahçe'yle de anılan 32 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler de var. Fiorentina geçtiğimiz aylarda futbolcuyu kadrosuna katmak için temasta bulunurken Lyon da kadro alternatifi için eski oyuncusuyla ilgileniyor. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Ben Arfa'yla ilgilendiği konuşuluyor.
Geçen sezon Ligue 1'de Rennes forması giyen ve takımıyla çıktığı 41 resmi maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Ben Arfa, Fransız ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmadı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu geçmişte Rennes dışında sırasıyla Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve PSG formaları giydi.
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