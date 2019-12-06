Galatasaray'a 3 müjde birden
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da rota yeniden lige döndü. ?Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda Şener, Emre Akbaba ve Lemina antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Sarı kırmızılılar Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak maçın hazırlık başladı.
İyileşen Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Tuzlaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Tam 5 yolcu...
- Olay ayrılık... Galatasaray iyice karıştı! Araplar kavgayı ifşa edip...
- Club Brugge'dan Diagne için yeni karar! Bundan sonra...
- Levent Tüzemen Galatasaray - Tuzlaspor maçını değerlendirdi
- Kolasinac'tan Galatasaray açıklaması!
- Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket
- Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!
- Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.