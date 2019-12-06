Galatasaray'a 3 müjde birden

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak maçın hazırlık başladı.

İyileşen Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.