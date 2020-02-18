Galatasaray zirve yarışında "Ben de varım!" dedi

Devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada giren Galatasaray, ikinci yarının ilk 5 haftasında puan farkını eriterek şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

İkinci yarıdaki 5 müsabakada kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor ile 2 puanlık farkı kapatıp 3 puan öne geçti. İlk yarıyı 3 puan gerisinde kapattığı Beşiktaş ile 6 puanlık fark yakalayan Galatasaray, 4 puan geride olduğu Fenerbahçe'ye ise 4 puanlık fark attı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Demir Grup Sivasspor ile olan 10 puanlık farkı da kapatarak averajla rakibinin önüne geçerken Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı da 1'e düşürdü.

Galatasaray, ilk yarının ilk 5 haftasına göre ikinci devrede 8 puan daha fazla aldı.

Sezonun ilk 5 haftasında Denizlispor'a yenilip, Konyaspor ve BtcTurk Malatyaspor ile berabere kalarak 8 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarını üçer puanla kapatmıştı. İkinci yarıya iyi giren Galatasaray, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerek ilk yarıdaki puan kayıplarını telafi etti.

Fatih Terim'in öğrencileri, sezonun ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü.

İlk yarının ilk 5 maçında 6 gol atıp kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki aynı süreçte 13 gol atıp sadece 2 gol yedi. Galatasaray, ilk yarıda 12 müsabakada bulduğu gol sayısına ikinci yarıda 5 karşılaşmada ulaştı.