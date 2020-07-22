Galatasaray yönetimi Fatih Terim ile görüştü
Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Yönetim Kurulu, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile teknik direktör Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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