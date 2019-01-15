Galatasaray yeni transferine kavuştu
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Galatasaray yeni transferine kavuştu

Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi. Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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15 Ocak 2019, Salı
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