Galatasaray yeni transferine kavuştu
Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi. Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
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