Galatasaray - Yeni Malatyaspor | İlk 11'ler
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte Karşılaşmanın ilk 11'leri...
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