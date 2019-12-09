"Galatasaray ülke puanının düşmesine de sebep oldu"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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