Galatasaray Trezeguet için frene bastı | Video
Galatasaray, Kasımpaşa'nın Trezeguet için istediği bonservis ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle beklemeye geçti.
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