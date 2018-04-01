Galatasaray Trabzonspor maçından kareler
Galatasaray - Trabzonspor maçında izlerken gözümüzden kaçan o anları sizin için derledik...
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