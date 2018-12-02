Galatasaray taraftarları Vodafone Park'a geldi
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Galatasaray taraftarları Vodafone Park'a geldi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar, stada ulaştı. Taksim Gezi Parkı'nda toplanarak polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a gelen sarı kırmızılı taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı ve stadyuma alınmaya başladı.

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02 Aralık 2018, Pazar
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