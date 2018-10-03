Galatasaray taraftarları Portekiz'i inletiyor!
Galatasaray taraftarları Portekiz'i inletiyor. "O kupayı istiyoruz, adım adım geliyoruz!"
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