Galatasaray taraftarı stada gidiyor
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'te Taksim'de toplanan sarı kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Gümüşsuyu'ndan polis kontrolünde yürüyerek Vodafone Park'a hareket etti. Derbi öncesi Galatasaray kafilesindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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