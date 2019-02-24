Galatasaray sürpriz istemiyor
Süper Lig'de İkinci sırada yer Galatasaray, son basamakta bulunan Akhisarspor ile karşılaşacak.
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