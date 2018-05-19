Galatasaray stada şarkılar söyleyerek ulaştı
Süper Lig'in 34. hafta maçında Göztepe'yle karşılaşacak olan Galatasaray, Bornova Stadı'na vardı. Stada ulaşan takım otobüsü içindekilerin şarkılar ve tezahüratlar yaptıkları görüldü.
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