Galatasaray stada şarkılar söyleyerek ulaştı – Fotomaç TV
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    Galatasaray stada şarkılar söyleyerek ulaştı

    Süper Lig'in 34. hafta maçında Göztepe'yle karşılaşacak olan Galatasaray, Bornova Stadı'na vardı. Stada ulaşan takım otobüsü içindekilerin şarkılar ve tezahüratlar yaptıkları görüldü.

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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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