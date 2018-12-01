Galatasaray son antrenmanını taraftarı önünde gerçekleştirdi
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanının taraftarı önünde gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan ve A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı.
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