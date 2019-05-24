Galatasaray - Sivasspor rekabeti
Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray ile Demir Grup? Sivasspor, Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.
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