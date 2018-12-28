Galatasaray Serdar Aziz'i satış listesine koydu
Galatasaray Serdar Aziz'i satış listesine koydu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yanına bağlanarak detayları anlattı. Kaplan, "Galatasaray, Serdar Aziz'i bonservisiyle ya da takasla elden çıkaracak. Sözleşme feshi şu an için söz konusu değil. Serdar Aziz'a İtalya, Rusya ve Suudi Arabistan'dan teklifler var." ifadelerini kullandı.
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