Galatasaray Semih Kaya'yı açıkladı
Galatasaray, eski stoperi Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
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