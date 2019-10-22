Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilir mi?
Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında bugün İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Peki Sarı kırmızılı ekip gruplardan çıkabilecek mi? A Spor yorumcusu Volkan Demir Sabah Spor'u programında değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor!
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı
- Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!
- Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!
- 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı!
- Radamel Falcao parasını alamadığı için mi oynamıyor? İşte cevabı...
- İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!
- Galatasaray'a kötü haber! Menajeri resmen duyurdu
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.