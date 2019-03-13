Galatasaray sahasında mağlup olmuyor
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Galatasaray sahasında mağlup olmuyor

Antalyaspor'u 5-0'la geçen Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı son 32 lig maçında mağlubiyet görmedi.

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13 Mart 2019 , Çarşamba
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