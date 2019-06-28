Galatasaray Ryan Babel transferini bu video ile duyurdu | Video haber
Galatasaray transferde bombayı patlattı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar uzun süredir gündemde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp Babel transferini bu video ile duyurdu.
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