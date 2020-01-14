Galatasaray Murillo'da son geldi!
Galatasaray Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'dan sonra dördüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Sampdoria'da forma giyen Kolombiyalı stoper Murillo'nun transferinde önemli aşama kaydetti.
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