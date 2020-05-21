Galatasaray müjdeyi verdi! Corona virüsü...
Galatasaray'da corona virüsü (koronavirüs) sevinci... Sarı kırmızılılar, resmi internet sitelerinden yaptığı açıklamada, " "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın (bugün) itibarıyla başlayacaktır." dedi.
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