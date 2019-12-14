Galatasaray - MKE Ankaragücü | İlk 11'ler
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz bir Falcao kararı geldi. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü
- Galatasaray'ın eski yıldızından mesaj var! 'Dönmek istiyorum'
- Tuzlaspor faciası sonrası para... 'Bu kadar da olmaz!' Galatasaray'ın milyonlarca Euro'su...
- Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!
- PSG-Galatasaray maçı sonrası olay oldu! Skor 5-0 olunca Tugay Kerimoğlu...
- Steven Nzonzi bu sezon ne yaptı? Süper Lig'de yalnızca 1 kez...
- Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...
- Ünlü yazardan Galatasaraylı 2 yıldıza şok çağrı! "Ayrılıp geleceğinizi kurtarın"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.