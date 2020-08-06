Galatasaray Mbaye Diagne'yi Al Wahda'ya önerdi
2019 devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamamış ve yaz transfer sezonunda Club Brugge'ye kiralanmıştı. Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesi biten Senegalli futbolcu, Cimbom'a geri döndü. Aslan, kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki golcüyü Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.
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