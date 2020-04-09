Galatasaray maaş limitini belirledi
Galatasaray Yönetimi, gelecek sezon için maaş limitini 1.5 milyon Euro olarak belirledi. Bu ücretin üzerinde yeni kontrat yapılmayacak. Kadrodaki yüksek maaşlı futbolcular için de teklif bekleniyor.
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