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Galatasaray ligde çıkışta

Galatasaray Süper Lig'de çıkışa geçti... Sarı-kırmızlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişe rağmen ligde üst üste başarılı sonuçlar aldı. Galatasaray, lige kötü bir başlangıç yapmış, ilk 2 maçta sadece 1 puan kazanmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri ilk 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. 7. hafta sonunda Galatasaray ligde 10. sırada yer aldı.

Ekim ayındaki milli aranın ardından sarı-kırmızılı ekip toparlandı. İç sahada Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, sonraki hafta derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Ardından evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray son olarak deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü aynı skorla mağlup etti.

Böylece ilk 7 haftada 10 puan kazanabilen Galatasaray, son 4 haftayı 9 puanla kapattı ve puanını 19'a çıkarttı.

Fatih Terim'in öğrencileri ayrıca son 2 lig maçında kalesinde gol görmedi...

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11 Kasım 2019 , Pazartesi
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