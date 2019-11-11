Galatasaray ligde çıkışta

Ekim ayındaki milli aranın ardından sarı-kırmızılı ekip toparlandı. İç sahada Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, sonraki hafta derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Ardından evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray son olarak deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü aynı skorla mağlup etti.

Böylece ilk 7 haftada 10 puan kazanabilen Galatasaray, son 4 haftayı 9 puanla kapattı ve puanını 19'a çıkarttı.

Fatih Terim'in öğrencileri ayrıca son 2 lig maçında kalesinde gol görmedi...