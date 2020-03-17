Galatasaray liderlik fırsatını tepti
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, son 2 maçta 4 puan kaybederek liderliğe yükselme fırsatını tepti.
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