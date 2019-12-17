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Galatasaray kupada tur arıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Tuzlaspor ile saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur arıyor...

Sarı-kırmızılı ekip, 5. eleme turu rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor, ilk maçta Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti

Sarı-kırmızılı ekibin son 16 turuna yükselebilmesi için rakibini deplasmanda en az 2 farklı yenmesi gerekiyor... Galatasaray 3-1, 4-2, 5-3 gibi skorlarla galip gelirse tur atlıyor... Karşılaşmanın normal süresi sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile biterse uzatma bölümleri veya penaltı atışları tur atlayanı belirleyecek.

Tuzlaspor kupada daha önce Nazilli Belediyespor ve Karacabey Belediyespor'u elemişti... Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan dahil oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak... Mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek.

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17 Aralık 2019 , Salı
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