Galatasaray kritik haftalara giriyor
Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor... Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında oynayacağı kritik maçları en az hasarla geçmeyi hedefliyor.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk havasına giren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor...
Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fatih Terim'in ekibi Gençlerbirliği ile başlayıp Trabzonspor'la bitecek zorlu bir periyoda giriyor.
Lider Başakşehir ile arasında 1 puan fark bulunan sarı kırmızılılar bu dönemde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşacak. ayrıca Galatasaray 25. haftada Sivasspor'a konuk olacak.
Gaziantep ve Başakşehir de bu dönemde Galatasaray'dan puan almaya çalışacak diğer rakipler...
Fatih Terim'in öğrencileri Gençlerbirliği maçından kayıpsız ayrılarak, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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