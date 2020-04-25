Galatasaray kiralık oyuncularına kapıları kapattı
Galatasaray yönetimi, kiralık olarak gönderilen 4 yabancı oyuncunun takıma geri dönmesi konusunda kararını verdi. Yabancı kontenjanı dolu olan ve corona virüsü salgını sonrası maliyetleri düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, başka takımlara kiralanan Diagne, Maicon, Babel ve Ozornwafor'u yeniden kadroda düşünmüyor.
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