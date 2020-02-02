Galatasaray - Kayserispor | İlk 11'ler
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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