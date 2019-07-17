Galatasaray kamp için Avusturya'da
Galatasaray'ın yurt dışı kamp çalışmaları başlıyor.yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden sarı kırmızılı ekibi A Spor Muhabiri Emre Kaplan takip ediyor.
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