Galatasaray kafilesine coşkulu uğurlama
Süper Lig'İn 6.haftasında Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na doğru hareket etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i! Feghouli'nin yerine o isim oynayacak
- O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri
- Fernando'dan ayrılık itirafı!
- Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! "Fenerbahçe korkusundan..."
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
- Galatasaray'da Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
- İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.