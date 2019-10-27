Galatasaray kafilesi stada ulaştı
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi, dev derbi öncesi maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.
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