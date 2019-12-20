Galatasaray kafilesi İzmir'e gitti
Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Seri, Şener Özbayraklı ve Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün kafilede yer almadı.
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