Galatasaray İtalya'da
Galatasaray?, Fiorentina maçı için ?İtalya'ya gitti. Son hazırlık maçında İtalyan ekibine konuk olacak sarı kırmızılıların kamp kadrosunda 23 oyuncu yer aldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Senegalli golcü Diagne de kadroya dahil edildi.
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